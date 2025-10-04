Perplexity lanza su navegador Comet para todos

Perplexity ha abierto Comet, su navegador web impulsado por inteligencia artificial generativa, para que cualquiera pueda utilizarlo en su ordenador sin necesidad de contar con una suscripción.Comet está disponible desde principios de julio, pero llegó dentro de la suscripción Perplexity Max, y tras abrir un proceso de acceso bajo invitación de cara a un despliegue más general, este jueves Perplexity lo ha puesto a dispositivos de todos los interesados, como ha informado a través de X.Este navegador está ideado para impulsar una experiencia de navegación basada en 'búsquedas agénticas', con lo que podrá llevar a cabo tareas de forma autónoma, como el resumen de páginas web, el envío de un correo electrónico según lo que ha visto o la programación de una reunión.Comet podrá establecerse como el navegador web predeterminado, y admitirá las extensiones, los ajustes y los marcadores más habituales de los usuarios. Para las búsquedas, utiliza el motor de Perplexity, diseñado para ofrecer respuestas rápidas y precisas, con acceso a la fuente original de los datos que ofrece.Aunque el uso de Comet no necesita una suscripción, sí es necesaria en caso de querer acceder a funciones avanzadas, como la búsqueda avanzada o la investigación profunda.