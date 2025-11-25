Nvidia corrige los problemas de rendimiento en videojuegos que provocó la actualización de octubre de Windows 11

Nvidia ha lanzado un nuevo controlador para corregir los problemas de rendimiento en algunos videojuegos que ha provocado la actualización de octubre de Windows 11.

La actualización de octubre de Windows 11 provoca un fallo que afecta al redimiendo de algunos videojuegos mediante una reducción de los fotogramas por segundo que, inicialmente, estaría relacionado solo con las tarjetas gráficas de Nvidia.

Aunque se desconoce el alcance total de los videojuegos afectados, ewl fallo se ha experimentado en Assassin’s Creed: Shadows y Counter-Strike 2, según han comprobado los expertos de Windows Latest.

La firma de tecnológica ha reconocido el fallo introducido con la actualización Windows 11 KB5066835 [5561605] y ha publicado recientemente un controlador de pantalla GeForce Hotfix (v581.94) para solucionarlo, que ya puede descargarse desde su web.

“El controlador GeForce Hotfix es nuestra forma de intentar ofrecer algunas de estas correcciones más rápidamente. Estos controladores son básicamente los mismos que la versión anterior, con una pequeña cantidad de correcciones específicas adicionales”, explica la compañía.