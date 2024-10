Nintendo presenta un despertador interactivo con sonidos de Super Mario

Nintendo ha presentado un despertador interactivo equipado son un sensor que llegará el próximo año para ayudar a los usuarios a despertarse con sonidos y música de videojuegos como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo Sound Clock: Alarmo es el nombre del nuevo ‘hardware’ que ha presentado la compañía japonesa, “un despertador interactivo diseñado para dar un toque del encanto de Nintendo al hogar y a la rutina diaria de los usuarios”.

Este despertador cuenta con un sensor que reacciona a los movimientos y permite posponer la alarma simplemente moviéndose o detenerla directamente saliendo de la cama. Con él también es posible realizar un seguimiento de los hábitos de sueño, ya que detecta que los usuarios se mueven mientras duermen.

Es posible establecer una señal horaria inspirada en uno de los videojuegos disponibles y alternar entre el modo enérgico y el modo suave para la alarma, para despertarse.

En el modo enérgico, la alarma se intensificará gradualmente cuanto más tiempo permanezcan los usuarios en la cama, mientras que en el modo suave la reproducción tendrá un nivel de intensidad más consistente. También hay disponible un modo botón, que ofrece una experiencia más tradicional en la que hay que pulsar un botón para posponer la alarma.

Además, es posible activar la opción ‘Sonidos plácidos’ para relajarse escuchando música y sonidos reposados en el momento de meterse en la cama.

Hay 35 escenas disponibles inspiradas en cinco títulos de Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure. Según la que hayan elegido, los usuarios despertarán con sonidos y música de su videojuego favorito.

Si los usuarios vinculan su cuenta Nintendo, podrán descargar más escenas por medio de actualizaciones gratuitas, a medida que estén disponibles, incluidas escenas de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo Sound Clock: Alarmo estará disponible en tiendas a mediados de enero de 2025, y los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden adquirirlo por anticipado a través de My Nintendo Store a partir de esta semana.