Meta prueba nuevas funciones para que cualquier usuario pueda solicitar o calificar las Notas de la Comunidad

Meta está probando nuevas funciones para el programa de Notas de la Comunidad, con las que permitirá que cualquier usuario solicite añadir o pueda calificar estas notas en las redes sociales de la compañía tecnológica.

Las Notas de la Comunidad se implantaron en las plataformas de Meta en el pasado mes de abril en Estados Unidos, en sustitución del programa de verificación de datos que hasta entonces tenía la compañía liderada por Mark Zuckerberg. Permiten que sean los usuarios los encargados de añadir contexto informativo a las publicaciones que consideren erróneas o falsas.

No obstante, los usuarios que quieran participar en este programa y añadir Notas de la Comunidad a publicaciones en redes sociales de Meta tienen que registrarse como colaboradores.

Ahora, la empresa tecnológica está probando nuevas funciones para que cualquier usuario pueda indicar si una nota es útil o no, con un sistema basado en iconos con el pulgar hacia arriba o hacia abajo.

También permitirá que cualquiera pueda solicitar que se añada una nota a una publicación, según ha informado el director de Ciberseguridad de Meta, Guy Rosen, en su cuenta de X.

Rosen también ha apuntado que los usuarios recibirán una notificación cuando las publicaciones con las que han interactuado reciban una nota de la comunidad.

Además, el directivo de Meta ha informado de que, desde la implantación de las Notas de la Comunidad, más de 70.000 colaboradores han escrito más de 15.000 notas, aunque solo el 6 por ciento han sido publicadas en las plataformas.