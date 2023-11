Los videojuegos debutan en los Panamericanos en busca de audiencias jóvenes

En completo silencio y solo alumbrados por las luces de colores de sus computadoras, decenas de jóvenes disputaron el jueves competencias de videojuegos por primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos.

A diferencia de la mayoría de deportes tradicionales, los "gamers", vestidos con la indumentaria de sus países, apenas hacen esfuerzo físico. Su talento se deja ver en el movimiento de sus dedos y la rapidez de sus estrategias.

En Santiago-2023, los eSports se dividen en las competencias de eFootball 2024, el simulador de fútbol que sucedió al popular Pro Evolution Soccer (PES), y el Dota 2, un juego de estrategia en el que un grupo de cinco personas buscan eliminar las bases enemigas.

"A pesar de que sea un juego, la parte profesional requiere mucho trabajo. Requiere dedicación como jugar fútbol, voleibol, béisbol y preparación como todos los deportes más clásicos", destaca Daniel Barrios, de 26 años y representante de Venezuela en Dota 2.

Las pujantes competiciones de deportes virtuales, que ya están en la mira del Comité Olímpico Internacional (COI), se desarrolla en una carpa propia instalada en el parque deportivo alrededor del estadio Nacional de Santiago.

Esta sede cuenta además con consolas para el público general, en su mayoría juvenil, con juegos clásicos como el Street Fighter, Pacman o Mario Bros y juegos de realidad virtual como tenis de mesa o boxeo.

Unos 120 jugadores de 25 países conviven desde el inicio de la justa con el resto de los atletas en la Villa Panamericana de la capital chilena y participan en una competición paralela que no contará en el medallero de Santiago-2023.

- Una deporte en ascenso -

Los juegos virtuales se suelen considerar más un pasatiempo que un deporte real. Incluso luego de que en 2017 el COI los reconoció oficialmente como actividad deportiva.

"Algunos piensan que debes ser súper inteligente para jugar esto y otros piensan que es una ridiculez. La sensación es bastante agridulce", relata Elizabeth Arzola, jugadora cubana de 26 años de PES, sobre la convivencia con los deportistas convencionales.

El peruano Eliseo Arancibia se tuvo que ir de su casa a los 15 años para desarrollar "su pasión", ante la falta de apoyo familiar. Hoy a sus 22 años se perfila como uno de los favoritos en Dota 2.

"Mis padres no lo aceptaban para nada. Me decían que necesitaba estudiar algo, y está bien por esa parte, pero yo me fui más por mi pasión y estoy muy agradecido de que esto haya avanzado drásticamente", asegura Arancibia.

Pese al estigma, las instancias olímpicas están valorando escenarios de integración de los eSports ante el enorme interés que despiertan en los jóvenes a nivel mundial.

A mediados de octubre el presidente del COI, Thomas Bach, avanzó que están explorando la posibilidad de crear unos Juegos Olímpicos de eSports.

El jefe del olimpismo señaló que unas 3.000 millones de personas juegan videojuegos en todo el mundo, de los que más de 500 millones están interesadas en los eSports, la mayoría menor a los 34 años.

Antes de esta experiencia panamericana, los eSports ya estuvieron presentes en los Juegos de la Commonwealth de 2022 y en los Juegos Europeos de Polonia este año.

- Camaradería -

Como en el fútbol, Argentina, Brasil y Uruguay son las potencias a seguir en el balompié virtual. Pero más allá de las consolas, los jugadores tienen fuertes lazos entre sí.

"Si bien está ese clásico con Chile o Brasil o Uruguay no es algo que trascienda hacia lo personal. Se juntan a entrenar entre ellos mismos por ejemplo", cuenta Alejandro Dupuy, entrenador de los jugadores argentinos de PES.

Una camaradería que se traslada también entre hombres y mujeres, estas últimas menos consideradas en los deportes electrónicos y muchas veces víctimas de "hate" (odio).

"Cuando nosotras no jugábamos como Team Chile, igual es un poco inhóspito para las mujeres (...) al final te insultan por ser mujer", lamenta Macarena Albornoz, seleccionada chilena en Dota 2.

Un escenario que según Albornoz cambió luego de representar al país anfitrión: "ahora que hemos salido adelante y hemos entrenado y estamos representando al país, nos han apoyado mucho de la comunidad 'gamer' masculina".

La jornada del sábado se disputarán durante todo el día las finales de ambos videojuegos.