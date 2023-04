Las herramientas ocultas, pero útiles en móviles

Cámara, agenda y reloj son quizás las herramientas más utilizadas dentro de los dispositivos móviles, pero existen otras, no siempre visibles, igual o más útiles para la seguridad e incluso la creación de contenidos para las redes sociales.

Tanto dispositivos Android, como iOS cuentan con ellas, aunque varían según las versiones de estos populares sistemas operativos.

“Algunas, como la grabación de llamadas automáticas, suelen ser desconocidas porque realmente no se adaptan a las necesidades de sus usuarios generales. Dicha función y otras similares son algo polémicas porque pueden considerarse violatorias al derecho de la privacidad. Recordemos que hay leyes que prohíben grabar lo que sea, sin informar antes”, explicó el informático Harold Ramírez.

Esta herramienta en particular no está disponible en todas las versiones de Android, pero en las que sí el sistema recomienda informar a los participantes de la llamada que serán grabados. “No, no hay nada que le informe al otro usuario que está siendo grabado si su contacto no lo anuncia”.

En el ámbito seguridad, Freddie Tobar, director de marketing digital y conocedor tecnológico, explicó que existe la foto o selfie automática para captar a quienes intenten desbloquear un teléfono. “Otra sirve para grabar con la pantalla apagada... La mayoría en esta línea son medio ilegales y por eso no son muy conocidas”, dijo.