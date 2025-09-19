Huawei añade comunicación submarina basada en sonar en su reloj

Huawei ha ampliado su catálogo de relojes con el Watch Ultimate 2, su reloj de gama más alta, que incorpora comunicación submarina basada en sonar y ofrece una autonomía de hasta once días con el modo ahorro de energía.

La compañía china ha cuidado el diseño de Watch Ultimate 2: la carcasa está fabricada con metal líquido a base de circonio y el bisel, con cerámica nanocristalina bicolor y cristal de zafiro, lo que lo convierte en un dispositivo resistente y con una gran durabilidad.

En él, además, ha potenciado las capacidades de comunicación, al equiparlo con un sistema de antena gap que facilita una conectividad más rápida y fluida en entornos extremos. La navegación es también más precisa de la mano de la tecnología de posicionamiento Huawei Sunflower, que se apoya en doble banda, cinco sistemas de geolocalización y algoritmos avanzados.

Watch Ultimate 2 se ha desarrollado pensando en los aficionados al submarinismo. Este reloj soporta inmersiones de hasta 150 metros de profundidad e incorpora capacidad de comunicación subacuática que permiten realizar llamadas o reproducir música bajo el agua.

Es, además, el primero en incorporar comunicación submarina basada en sonar, como ha destacado la compañía durante la presentación, celebrada este viernes en París (Francia). Con ella, permite enviar mensajes preestablecidos y emoticonos a otros relojes situados en un radio de hasta 30 metros, y solicitar asistencia en caso de emergencia con una función SOS submarina, con un alcance de hasta 60 metros.

Para la salud, el reloj utiliza el sistema huawei TruSense, respaldado por la tecnología distribuida del multisensor X-TAP y por módulos traseros de detección de alta precisión, con el que ofrece hasta once métricas a través de la función panorama de la salud.

El reloj también ofrece mediciones del nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) a través de la yema del dedo, con actualizaciones en tiempo real y monitorización continua. A ello se suma un seguimiento de la frecuencia cardíaca y del sueño, para un control integral de la salud.

Watch Ultimate 2 ofrece una autonomía de hasta 4,5 días en el modo estándar y de hasta once día en el modo ahorro de energía. Tiene una función de eSIM y cancelación de ruido con IA asegura una comunicación nítida en cualquier entorno.

Huawei Watch Ultimate 2 estará disponible a partir del 8 de octubre de 2025 con un precio de 899 euros en color Black (negro) y de 999 euros en color Blue (azul).