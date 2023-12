Google, Facebook y Booking, entre los sitios web más consumidos por los españoles en Internet en 2023

Google, YouTube, Facebbok, Booking y CaixaBank destacan entre los internautaas españoles como los sitios web y las aplicaciones más consumidas en 2023

Así lo ha reflejado el estudio llevado a cabo por el organismo medidor oficial del consumo digital en España GfK DAM, que ha presentado su ‘Wrapped Digital 2023’, un análisis sobre la navegación en Internet de los españoles durante el último año.

Tal y como respaldan los datos recabados, la navegación en Internet es imprescindible para la sociedad española y, en este sentido, estos han sido los sitios web más visitados durante el 2023 tanto a través de la web como desde las ‘apps’.

Entre las principales conclusiones extraídas, destaca Google, que encabeza el ranking de las plataformas más utilizadas en España este año, con más de 28 millones y medio de usuarios únicos mensuales. No obstante, YouTube y WhatsApp también han sido de los ‘sites’ a los que más se ha acudido, con 35.792.462 y 34.656.421 usuarios únicos mensuales respectivamente.

Igualmente, otras plataformas como Amazon (más de 30 millones de usuarios), Microsoft (26.981.967 usuarios únicos mensuales) o Aliexpress (21.790.367 internautas) también han sido de las más visitadas por los españoles.

Meta y X, las redes sociales más consumidas

Respecto a las redes sociales, que son uno de los sectores que más usuarios recoge, las plataformas de Meta han sido las más utilizadas por los españoles. Tanto es así que, Facebook se ha situado en el primer lugar con más de 33 millones de usuarios únicos, seguida de Instagram, con casi 31 millones.

En tercer lugar los usuarios también han recurrido a X (antigua Twitter), que ha alcanzado una media mensual de 20.999.061 usuarios únicos. Le sigue de cerca TikTok, que ha contado con una media de 20.828.893 usuarios únicos. Algo a destacar es que la red social de ByteDance ha sido la plataforma que más ha crecido durante este 2023, con un aumento del 21,1 por ciento respecto al año anterior.

Sin embargo, el consumo de otras redes sociales ha disminuido, como es el caso de Facebook, que ha disminuido en un 0,4 por ciento y, especialmente X, que ha caído un 7 por ciento.

Además, los datos del estudio también han señalado que TikTok se ha consolidado como la red social favorita de la generación Z, que muestra una afinidad que supera en un 30 por ciento al resto de la población. Por su parte, Facebook es la red social “más madura”, ya que la mayoría de usuarios oscilan entre los 45 y los 64 años, y LinkedIn ha sido elegida principalmente por millennials.

En cuanto al género, Instagram ha sido la más elegida por las españolas, con un 5 por ciento más de usuarias, frente a la red social X, que ha sido la que más presencia de hombres ha alcanzado, con un 12 por ciento más respecto a las mujeres.

Plataformas favoritas de viajes y bancos

Además de todo ello, el estudio ‘Wrapped Digital 2023’ ha desvelado que las plataformas de viajes han sido muy consumidas durante este año por los españoles.

La más señalada ha sido Booking.com, que ocupa el primer puesto con más de 11 millones y medio de usuarios únicos mensuales. De hecho, según los datos, ha sido una plataforma intergeneracional, ya que ha recibido visitas por parte de todas las franjas de a partir de los 25 años.

Siguiendo esta línea, Tripadvisor ha sido la segunda plataforma de viajes más consumida, que cuenta con la mitad de usuarios únicos de media en comparación con Booking.com y, sin embargo, es la elegida por los usuarios mayores de 55 años.

También han destacado Renfe (más de 5 millones de visitantes únicos), Airbnb (más de 3 millones) y Skyscanner (prácticamente 2 millones y medio). En este marco, los hombres prefieren recurrir a Renfe para organizar sus viajes y, por otra parte, las mujeres acuden más a Skyscanner. Igualmente, Airbnb ha destacado especialmente entre los usuarios millennials, con una afinidad un 65 por ciento superior al resto de población.

Por otra parte, en cuanto a aplicaciones bancarias, el listado de webs y aplicaciones financieras lo ha liderado CaixaBank, que es la preferida tanto por hombres como por mujeres con más de 11 millones de usuarios únicos mensuales.

Continuando con la categoría de ‘banking’ el estudio ha señalado BBVA como la segunda más escogida con casi 10 millones y medio de usuarios únicos mensuales, de los que la mayoría eran millennials. El Banco Santander, ING y Sabadell también han sido muy utilizadas durante 2023 con más de 7 millones, más de 6 millones y casi 4 millones de usuarios únicos de media al mes respectivamente.

Lo más consumido en lifestyle y gastronomía

Los portales especializados en ‘Lifestyle’ también son un sector al que los españoles han acudido con frecuencia. Sobresale la web gastronómica Directo al Paladar, con más de 6 millones de visitantes mensuales. Además, esta web ha sido elegida en gran parte por los mayores de 55 años, con una afinidad superior al 40 por ciento.

La actualidad sobre moda y belleza también es una cuestión recurrente entre los usuarios. Por ello, la revista ¡Hola! ha contado con casi 5 millones y medio de usuarios, siendo la favorita entre las españolas. Igualmente, también han destacado Vanitatis con más de 4 millones, la web de Lecturas con 3,7 millones y, finalmente, Trendencias, con más de 3 millones y medio de lectores únicos.

Asimismo, entre los hábitos digitales de la sociedad española, las plataformas de ‘delivery’ y restauración han ocupado un espacio relevante en el día a día. Así, Burger King lidera entre estas ‘apps’ con 5,5 millones de usuarios únicos mensuales de media.

En segundo lugar quedan Just Eat y McDonald’s con 3,9 millones de usuarios, seguidos de Too Good To Go con 3,7 millones de usuarios y Glovo, que aglutina a 3,2 millones de visitantes.

Con todo ello, Burger King y McDonald’s son los sitios de referencia de la Generación Z y, en el caso de Just Eat, es la aplicación preferida por el público masculino, mientras Too Good To Go es la preferida por las mujeres.