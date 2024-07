Google anuncia limpieza de apps en Play Store

Google realizará a finales de agosto una limpieza de aplicaciones en Play Store para eliminar todas aquellas que no cumplan con sus requisitos mínimos de funcionalidad, contenido y experiencia de usuario.

La compañía tecnológica ha actualizado su política de funcionalidad mínima para dejar de permitir aplicaciones que no tengan contenido suficiente o que muestren un comportamiento inestable, que impida su uso en el ‘smartphone’.

El objetivo es asegurarse de que los usuarios acceden a un catálogo de aplicaciones que “ofrece una experiencia de usuario estable, interactiva y atractiva”, y por ello, a partir del 31 de agosto, la compañía tecnológica retirará las que no pasen la revisión.

En concreto, se centrará en dos tipos de aplicaciones: aquellas que tengan una funcionalidad y contenidos limitados, y las que muestren una funcionalidad rota, como detalla en su página de Soporte.

Por las primeras entiende que son aquellas que no tienen una función específica, poco contenido o que han sido diseñadas para no hacer nada. E incluye en esta categoría aplicaciones de solo texto, de archivos PDF o con un solo fondo de pantalla.

Por su parte, las aplicaciones con funcionalidad rota son aquellas que se congelan, fuerzan el cierre o directamente muestran un comportamiento anómalo. Como ejemplos, Google refiere las aplicaciones que no se instalan, o que una vez instaladas no cargan o no responden.