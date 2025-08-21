Gemini for Home, el nuevo asistente de IA para el hogar conectado

Google ha anunciado que sustituirá Asistente por Gemini for Home en la gestión de los dispositivos conectados en el hogar, un cambio que llegará primero a los altavoces y pantallas existentes.

Gemini for Home es la nueva experiencia de asistente para el hogar conectado que utiliza los mismos modelos de inteligencia artificial que Google ha incorporado a los teléfonos, con capacidades de razonamiento avanzado, inferencia y búsqueda.

Este asistente mantendrá el comando ‘Hey, Google’ de activación, aunque la compañía ha informado de que están “reemplazando los comandos rígidos” para que los usuarios puedan “usar solicitudes más matizadas o complejas”, recoge en un comunicado compartido en su blog oficial.

A través del control por voz y con lenguaje natural, los usuarios pueden iniciar la interacción con el nuevo asistente de IA para la realización de tareas diarias, como reproducir música o descubrir canciones y artistas; gestionar el hogar conectado, como la iluminación y la temperatura; organizar el día a día de la familia; y buscar información sobre cualquier tema.

Gemini for Home reemplazará a Asistente en los altavoces y pantallas inteligentes de Google, y estará disponible con versiones gratuitas y de pago. La compañía comenzará el acceso anticipado en octubre.