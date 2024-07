Fujitsu apuesta por la soberanía de datos con su GPT privada

Fujitsu ha lanzado recientemente su solución GPT privada (Private GPT) diseñada para entornos empresariales, con la que las compañías podrán acelerar sus flujos de trabajo creando sus instancias personalizadas de modelos de lenguaje grandes (LLM) y utilizando sus propios datos de forma privada y segura.

La compañía ha dado a conocer su nueva solución en un evento con la prensa al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ha mostrado sus capacidades con distintos ejemplos y ha trasladado las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) generativa para las empresas.

La tecnológica japonesa ha remarcado que la IA generativa “está cambiando el funcionamiento de las organizaciones”, ya que está ofreciendo “ventajas sin precedentes” en relación a la eficiencia de cargas de trabajo, la creatividad y la toma de decisiones.

Sin embargo, el director de datos (CDO) de Fujitsu, Udo Würtz, ha subrayado que, en este marco, la soberanía de los datos “sigue siendo innegociable” y que, para las empresas, mantener la privacidad y la seguridad de su información y sus datos es algo muy importante.

Frente a ello, el uso de la IA generativa presenta algunos problemas, ya que la mayoría de las soluciones que se ofrecen en el sector -como puede ser ChatGPT- requieren que las compañías compartan sus datos en la nube para poder procesarlos y resolver sus necesidades y, por tanto, hace que las empresas dejen de ser las dueñas exclusivas de esta información.

Por tanto, el directivo ha subrayado la importancia de utilizar soluciones locales que permiten a las organizaciones aprovechar toda la potencia de la IA generativa (GenAI) y los LLM “sin comprometer la seguridad de los datos”.

De cara a ofrecer una solución a esta problemática, Fujitsu ha lanzado Private GPT, un paquete de soluciones que abarcan desde la consultoría sobre casos de uso específicos para empresas hasta la creación de modelos de IA que funcionan exclusivamente con los datos privados de una compañía, además de la implementación de la solución GPT en el centro de datos en el que opere dicha compañía.

Según lo ha descrito Würtz durante la presentación, la solución GPT privada de Fujitsu destaca principalmente por las garantías de seguridad y privacidad que ofrece. “Acelera tus proyectos de IA mientras mantienes tus datos seguros internamente”, ha sentenciado.

Es decir, con esta solución las empresas pasan a tener el control del modelo de IA, así como de los datos que utiliza y, por tanto, permite asegurar que sus flujos de trabajo utilizan sus propios datos de forma exclusiva, privada y segura.

Para ello, Private GPT crea las instancias LLM de las compañías desde cero, incluyendo toda la pila de ‘software’ y ‘hardware’, para desarrollar un GPT local optimizada para los datos concretos de la empresa en cuestión y sus casos de uso. Además, todo ello está impulsado por el propio ecosistema de Fujitsu.

Según ha compartido la compañía en un ejemplo de demostración, la solución GPT privada de Fujitsu permite traducir documentos en más de 36 idiomas, entre ellos inglés, francés, español, ruso, chino, coreano, portugués, holandés, alemán y árabe. De esta forma, basta con compartir con Private GPT los archivos que se desean traducir y esperar unos minutos para obtener el documento en un nuevo idioma.

Otra ventaja que ha señalado Würtz es la capacidad de personalización y control que ofrece esta solución. Según ha mostrado en la experiencia práctica, los datos obsoletos pueden eliminarse o sustituirse en cualquier momento. Igualmente, los departamentos individuales de una organización pueden operar con instancias LLM independientes.

Así, por ejemplo, en el caso de la traducción de documentos, el uso de estos datos compartidos se puede limitar a grupos concretos de la empresa para, por ejemplo, evitar que la IA los incluya en los resultados de otros grupos de empleados. Se trata de otra forma de mantener la seguridad y la privacidad, dentro del propio entorno empresarial.

Además de todo ello, la solución GPT privada también funciona como un asistente capaz de conversar y crear contenido, ofreciendo información y datos concretos de entre la información de la empresa, resúmenes de documentos o, incluso, creando código.

Concretamente, Würtz ha señalado que Private GPT se puede utilizar en distintos sectores, como es el caso del sector sanitario, para analizar los historiales de los pacientes de cara ayudar a concretar diagnósticos; el sector financiero para analizar tendencias del mercado u ofrecer asesoramiento de inversión; para ofrecer estrategias personalizadas de márketing; o para ofrecer recomendaciones de productos y gestión de inventarios.

Por otra parte, se trata de una solución que, a diferencia de otras compañías del sector, no ofrece un modelo de suscripción, si no que se adquiere por un precio fijo y un sistema de pago por uso (OnPrem). Esto se traduce en una opción más económicamente previsible para las empresas, que no tendrán que tomar un riesgo de coste excesivo. Así, el modelo de pago se ofrece como parte de la iniciativa Fujitsu uSCALE.

Con todo ello, Fujitsu ha manifestado que su solución GPT privada ofrece resultados “relevantes y precisos” optimizados para las tareas e idiomas específicos que necesite cada empresa y ha incidido en las opciones que ofrece para la seguridad de los datos, su alto rendimiento “sin depender de Internet” ni de una conexión a la nube y su sostenibilidad, dado que se ha diseñado para alcanzar bajos costes energéticos.