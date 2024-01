Estudio revela que Panamá es uno de los países de la región en donde menos se usa la IA en el trabajo

Los datos de un estudio sobre IA en el trabajo revelaron que en Panamá solamente el 32% de los colaboradores la utiliza en sus tareas diarias; sin embargo, para el 97% es útil o muy útil, destacaron de Konzerta.

Asimismo, detallaron que junto con Panamá, Argentina, con el 31%, está entre los países de la región en donde menos se utiliza la Inteligencia Artificial en las asignaciones laborales. En el resto de las naciones, la tendencia es mayor: en Perú el 49% hizo uso de IA para las tareas diarias dentro de sus organizaciones; en Chile y Ecuador, el 36%.

“IA en el trabajo ¿qué tan útil es?” es un estudio regional de Konzerta, portal especializado en empleos en Panamá, cuya encuesta se realizó a personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos. En el estudio participaron 21964 personas: 3158 de Argentina, 3754 de Chile, 7927 de Ecuador, 2622 de Panamá y 4503 de Perú. La investigación explora cómo se incorpora el uso de la Inteligencia Artificial a las tareas diarias de los talentos en general y de profesionales de Recursos Humanos en particular, cuáles son sus desafíos y cuáles sus beneficios.

“Sin duda la Inteligencia Artificial desempeña un papel importante en el mundo del trabajo, verlo como una oportunidad y no como amenaza es la opción más acertada, el desarrollo de aplicaciones y tecnologías digitales basadas en IA pueden brindar en diversas áreas una mejora en la productividad, tener acceso a empleos mejor remunerados e incluso ser una aliada para fomentar la inclusión laboral, sin embargo los trabajadores deben mantenerse capacitados y a la vanguardia de todas estas tendencias y las empresa deben ayudar a la fuerza de trabajo a adaptarse rápidamente”, menciona Jeff Morales, gerente de Marketing del portal.

¿De qué forma incorporan los talentos la Inteligencia Artificial en sus tareas?

El 40% respondió para automatizar tareas repetitivas; el 36% para hacer consultas ante inquietudes diarias; el 34% para resolver problemas cotidianos; un 33% para crear contenidos generativos (como textos, imágenes, videos), el 26% para mejorar la interacción con entornos digitales; y el 24% para hacer un análisis de data avanzado.

Sostiene que, pese a que solamente el 32% de las personas trabajadoras en Panamá hizo uso de la IA en el trabajo, para el 97% es útil o muy útil la incorporación en sus tareas diarias. La tendencia se repite en el resto de los países de la región.

Quienes manifestaron no incorporar IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque: en sus organizaciones no se les permiten (33%); les gusta hacer sus trabajos sin la incorporación de Inteligencia Artificial (32%); no consideran que sea necesario (23%); no logran acostumbrarse (11%); y no se llevan bien con la tecnología (6%).

En lo que respecta a los beneficios de utilizar IA en el trabajo, el 48% considera que ahorra tiempo; el 42% que se agilizan las tareas; el 34% que permite acceder a la información rápidamente; otro 34% que automatiza tareas repetitivas; el 27% que brinda mayor eficiencia; el 25% que optimiza procesos; el 23% que reduce errores humanos; el 21% que posibilita analizar datos complejos; el 18% que disminuye gastos operativos; el 15% que potencia la innovación en contenidos; el 14% que facilita personalizar servicios; el 10% que distingue frente a la competencia; y otro 10% que realiza cosas que los humanos no pueden hacer.

¿Qué pasa con los desafíos?

El 39% considera como principal desafío que los talentos no pierdan sus empleos; el 38% el no depender 100% de la IA; el 24% la seguridad de los datos; el 23% tener los recursos necesarios para la implementación de IA; el 21% mantener el criterio humano al momento de realizar las tareas; el 18% limitaciones a la creatividad humana; el 17% la pérdida de la productividad laboral por utilizar la IA; otro 17% que los talentos no se vuelvan autómatas; el 14% que los equipos entiendan y sepan cómo usar la IA; un 12% la resistencia al cambio por parte de los talentos y organizaciones; el 11% la integración a los sistemas y procesos existentes; el 10% la necesidad de que los datos sean exactos y no sean sesgados para que la IA funcione bien; y el 9% que los talentos no puedan acostumbrarse.

¿Cuáles son las desventajas de usar Inteligencia Artificial en las tareas laborales?

La pérdida de puestos laborales (52%); la dependencia respecto a la IA (36%); falta de empatía, comprensión e intuición humana (29%); los errores por falta de información (26%); la dificultad en la toma de decisiones éticas (19%); la interacción limitada (19%); los costos de la implementación y mantenimiento de la IA (17%); la despersonalización de la atención a clientes (26%); los sesgos algoritmos que pueden llevar a decisiones discriminatorias e injustas (11%).

Cuando se les consulta sobre el futuro de la IA, el 89% responde que cree que será más común su uso en las tareas del trabajo. Ante el interrogante de si la Inteligencia Artificial va a reemplazar el trabajo humano, el 53% no lo considera así, manifiesta el gerente de Marketing del portal.

IA para armar los avisos de búsquedas en Recursos Humanos

El 52% de los expertos en HR cree que el uso de la Inteligencia Artificial es útil, pero dependiendo para que se la use; el 41% considera que sí lo es; y un 7% que no.

Entre las principales actividades para las cuales los especialistas en Recursos Humanos utilizan IA en el proceso de selección, se encuentran: el armado de los avisos de búsquedas (55%); la optimización de las búsquedas de candidatos (44%); la planificación de la entrevista de los candidatos (37%); el análisis de hojas de vida o perfiles (37%); el armado de análisis de los candidatos (26%); y la selección de los candidatos (23%).

La mayoría de los profesionales en Recursos Humanos cree que el uso de IA será más común en algunos años: en Perú, el 95% lo considera así; en Chile el 95%; en Ecuador el 94%; en Argentina el 93%; y en Panamá el 92%, resaltó Jeff Morales gerente en Konzerta.