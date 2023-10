Elon Musk anuncia dos nuevos niveles de suscripción para X, uno con anuncios y otro sin ellos

Elon Musk, ha anunciado que próximamente añadirá dos nuevos niveles de suscripción para X (antigua Twitter), que dispondrán de todas las funciones del plan X Premium y que se diferenciarán en un plan más barato con anuncios, y otra opción más cara pero sin publicidad.

Tal y como se pudo conocer a principios de mes, el propietario de la plataforma ya compartió en una reunión informativa de la compañía su intención de dividir el plan de suscripción actual X Premium en tres nuevos niveles de pago que, según explicó, se diferenciarían por la cantidad de anuncios mostrados en el ‘feed’.

Ahora, Elon Musk ha confirmado que “próximamente” la red social lanzará dos nuevas opciones de suscripción enmarcadas en el plan actual X Premium. Esto significa que dispondrán de todas las funciones y ventajas de este plan, pero variarán según la cantidad de anuncios.

Así lo ha anunciado a través de una publicación en la propia red social, donde ha detallado que uno de los nuevos niveles de suscripción será “de menor costo” pero sin eliminar anuncios y, el otro nivel será “más caro” pero, en este caso, no habrá publicidad. Musk, no obstante, no ha adelantado cuál será el precio de estos modelos de pago.

Actualmente, el plan X Premium está disponible en España desde 8 euros al mes en la versión web y por 11 euros mensuales en las aplicaciones para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.

Este anuncio viene después de que la plataforma informara sobre el inicio de una prueba de X en Nueva Zelanda y Filipinas, donde ha puesto en marcha un nuevo método de suscripción para nuevos usuarios, que incluye el cobro de una tarifa anual de alrededor de 1 dólar por el uso de algunas de las principales funciones de la plataforma, como publicar mensajes, con el fin de combatir la proliferación de ‘bots’ y el ‘spam’.