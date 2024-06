Crece el ransomware que aprovecha vulnerabilidades desconocidas y despunta la IA como arma y como defensa

MADRID. Iberia experimenta un crecimiento constante de los ciberataques en línea con el aumento que también se registra a nivel global, principalmente por el aumento en el último año de los ataques de ‘ransomware’ que aprovechan vulnerabilidades desconocidas (de día cero) y en sectores como el de la sanidad, la educación y las comunicaciones.

En los últimos seis meses España y Portugal han experimentado de media 1.133 ciberataques por semana, de los cuales 2.361 se digirieron al sector de la sanidad, 2.053 al de la educación y la investigación y 1.622 al de las comunicaciones.

Estas cifras, que ha compartido la empresa de seguridad Check Point en su ‘Informe de Seguridad de Iberia de 2024’, reflejan la particularidad del escenario ibérico frente al panorama global, en el que se registran de media a la semana 1.158 cibertaques, principalmente en la educación y la investigación (2.313), el sector gubernamental y militar (1.632) y el de la sanidad (1.578).

El ‘ransomware’ tiene especial incidencia en Iberia, donde el pasado año se registraron 5.000 víctimas objetivo, un 90 por ciento más que el año anterior. Los cibercriminales aprovechan vulnerabilidades de día cero (que no se conocen y no cuentan con una solución) y dirigen sus ataques a las empresas terceras que tienen los datos, no a las grandes empresas dueñas de esos datos, en lo que se conoce como ‘ataque a la cadena de suministro’.