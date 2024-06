Crean un ámbar sintético para guardar ADN si congelarlo

Investigadores del MIT han desarrollado un polímero vítreo similar al ámbar que se puede uti1lizar para almacenar ADN a largo plazo, ya sean genomas humanos completos o archivos digitales como fotografías.

La mayoría de los métodos actuales para almacenar ADN requieren temperaturas de congelación, por lo que consumen una gran cantidad de energía y no son factibles en muchas partes del mundo. En cambio, el nuevo polímero similar al ámbar puede almacenar ADN a temperatura ambiente al tiempo que protege las moléculas del daño causado por el calor o el agua.

Los investigadores demostraron que podían utilizar este polímero para almacenar secuencias de ADN que codifican la música de Jurassic Park, así como un genoma humano completo. También demostraron que el ADN se puede extraer fácilmente del polímero sin dañarlo.

"La congelación del ADN es la forma número uno de preservarlo, pero es muy cara y no es escalable", dice en un comunicado James Banal, ex investigador postdoctoral del MIT. "Creo que nuestro nuevo método de conservación va a ser una tecnología que puede impulsar el futuro del almacenamiento de información digital en ADN", añadió el autor principal del estudio, publicado en el Journal of the American Chemical Society.

El ADN, una molécula muy estable, es muy adecuada para almacenar cantidades masivas de información, incluidos datos digitales. Los sistemas de almacenamiento digital codifican texto, fotos y otro tipo de información como una serie de 0 y 1. Esta misma información se puede codificar en el ADN utilizando los cuatro nucleótidos que componen el código genético: A, T, G y C. Por ejemplo, G y C podrían utilizarse para representar 0, mientras que A y T representan 1.

El ADN ofrece una forma de almacenar esta información digital a una densidad muy alta: en teoría, una taza de café llena de ADN podría almacenar todos los datos del mundo. El ADN también es muy estable y relativamente fácil de sintetizar y secuenciar.

En 2021, Banal y su asesor de posdoctorado, Mark Bathe, profesor de ingeniería biológica del MIT, desarrollaron una forma de almacenar ADN en partículas de sílice, que podrían etiquetarse con etiquetas que revelaran el contenido de las partículas. Ese trabajo dio lugar a una empresa derivada llamada Cache DNA.