Capcom anuncia que está desarrollando una nueva entrega de Resident Evil

Capcom ha anunciado que ya trabaja en una nueva entrega de Resident Evil, de la que no ha dado detalles más allá de que su director será el también realizador de Resident Evil 7: Biohazard, el japonés Koshi Nakanishi.

La desarrolladora ha dado a conocer este adelanto en el marco de Capcom Next: Summer 2024, un evento centrado en sus próximos lanzamientos y en el que también ha avanzado novedades sobre Kunitsu-Gami: Path of the Gooddess y Dead Rising Deluxe Remaster.

Una de las novedades más destacadas ha sido la confirmación de que ya trabajan en una nueva entrega de Resident Evil, un trabajo en el que participa el director de Resident Evil 7: Biohazard y codirector de Resident Evil: Revelations, Koshi Nakanishi.

Sin dar más detalles sobre el videojuego -que previsiblemente se llamará Resident Evil 9- ni siquiera cuál será su título, el desarrollador japonés solo ha indicado que le costó “saber qué hacer” después del anterior juego, aunque ahora tiene “algo sustancial” enre manos.

Por otro lado, la desarrolladora ha anunciado el lanzamiento de la versión digital de Dead Rising Deluxe Remaster, desarrollado con el motor RE Engine y que llegará el próximo 19 de septiembre, antes de la versión física.

Este videojuego de acción y aventuras tiene como protagonista a Frank West, un reportero gráfico que viaja hasta Colorado para investigar una misteriosa infección que ha dejado a su paso cientos de zombis, contra los que tiene luchar en un centro comercial.

Esta nueva entrega de la serie de acción y aventuras incorpora mejoras en la experiencia de juego, como gráficos y la incorporación de audio en tres dimensiones (3D). Asimismo, incluye 14 idiomas para la entrada de texto y 9 para la de voz.

Por otro lado, Capcom ha compartido un avance de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un juego de estrategia y acción ambientado en la mitología japonesa y que centra su narrativa en la guerrera Son, que tiene como misión proteger a una sacerdotisa, Yoshiro.

La firma ha puesto a disposición de los jugadores una demo compatible con todas las plataformas en las que lanzará la versión final del juego, el próximo 19 de julio. En concreto, se puede probar en PS4, PS5, Xbox Series y Xbox One.