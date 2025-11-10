Blue Origin pospone el lanzamiento de su cohete New Glenn por mal tiempo

Blue Origin, la compañía espacial estadounidense propiedad del multimillonario Jeff Bezos, pospuso el domingo el lanzamiento previsto de su cohete New Glenn debido a condiciones meteorológicas desfavorables en su plataforma en Florida.

La lluvia y un problema en el sistema terrestre provocaron retrasos, seguidos de una densa capa de nubes cúmulos justo cuando se cerraba la ventana de lanzamiento de 88 minutos, lo que obligó al aplazamiento de la segunda misión del cohete.

El lanzamiento estaba programado en medio de una creciente competencia entre Blue Origin y SpaceX, la compañía espacial del hombre más rico del mundo, Elon Musk.

Ante el cierre del gobierno federal de Estados Unidos por falta de acuerdo político sobre el presupuesto, que complica el control del tráfico aéreo, la Administración Federal de Aviación (FAA) limitará el despegue de cohetes comerciales a partir del lunes.

Pero Blue Origin dijo el domingo por la noche que, en coordinación con la FAA, prevé un posible lanzamiento el miércoles dentro de la ventana de 14H50 a 16H17 locales (19H50-21H17 GMT).

Cuando finalmente se lance, el cohete New Glenn, de 98 metros de longitud, deberá propulsar la nave ESCAPADE de la NASA a Marte. La misión tiene como objetivo estudiar la historia climática del Planeta Rojo con la esperanza de una eventual exploración humana.

El lanzamiento de Blue Origin también servirá como prueba clave para determinar si puede recuperar el cohete propulsor, lo que representaría un gran avance técnico para la compañía.

El vuelo inaugural del New Glenn en enero se consideró un éxito, ya que su carga útil alcanzó la órbita y superó las pruebas con éxito.

Sin embargo, su cohete propulsor de primera etapa, diseñado para ser reutilizable, no logró aterrizar en la plataforma del Atlántico y se perdió durante el descenso.

En su segundo intento, Blue Origin volverá a intentar recuperar la etapa del cohete propulsor. Hasta ahora, solo SpaceX, la compañía de Musk, lo ha conseguido.

Las compañías rivales de Musk y Bezos están inmersas en una carrera espacial comercial que recientemente se intensificó, cuando la NASA abrió la licitación para su misión lunar.

George Nield, un alto ejecutivo aeroespacial cuyo trabajo impulsa la industria espacial comercial y que ha volado con Blue Origin, declaró a la AFP que el lanzamiento de New Glenn es crucial.

”Su desarrollo será un indicador de su desempeño y del progreso alcanzado”, afirmó.