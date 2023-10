Autor francés publica por su cuenta un cómic dibujado con inteligencia artificial

Un autor francés de cómics, Thierry Murat, publicó este martes un álbum dibujado totalmente mediante inteligencia artificial, “initial_A.”, en autoedición, después de que su editor rechazara la propuesta.

El autor utilizó un programa de inteligencia artificial llamado Midjourney para generar las imágenes.

Murat le daba a Midjourney las descripciones y estilos específicos, y el bot iba generando las imágenes.

El autor propuso este proyecto a su editor, pero este lo canceló debido a presiones de algunos empleados que consideraron que sentaba un precedente negativo.

En realidad, otros autores han utilizado Midjourney en Francia y en Estados Unidos.

Es el caso de Jiri Benovsky (“Mathis et la Forêt des possibles”) o Mehdi Touzani (“Le Voyage à Ravine”), mientras que en Estados Unidos están los casos Kris Kashtanova (“Zarya of the Dawn”) o Steve Coulson (“The Bestiary Chronicles”).

Ante la negativa de su editor, Thierry Murat inició una campaña de financiamiento colectivo en la plataforma Ulule. Recaudó más de 23.000 euros (unos 26.000 dólares) para autoeditar el álbum.

“initial_A.” transcurre en el futuro, y narra la historia de una joven solitaria en un planeta semejante a La Tierra, y su diálogo con una voz desencarnada.

El proyecto ha generado divisiones de opinión en el mundo del cómic.

Algunos elogian la audacia del autor, mientras que otros lamentan que legitime un software como Midjourney.

Este programa y herramientas similares se basan en el trabajo de dibujantes o ilustradores sin ofrecerles una compensación.

“No he hecho nada ilegal. No he puesto en peligro el sector editorial. No tengo la responsabilidad de la invención de esta máquina. Simplemente soy un artista libre que se permite contemplar el mundo, incorporando esta herramienta en mi kit de creador”, declaró Murat a AFP.