Assassin’s Creed Nexus y Asgard’s Wrath 2 entre los más de 24 juegos presentados en Quest Gaming Showcase 2023 de Meta

Meta ha celebrado su evento anual Meta Quest Gaming Showcase 2023, en el que ha presentado las novedades en videojuegos enfocadas a la realidad virtual (RV) con más de 24 títulos para jugar en sus visores Meta Quest, entre los que destacan Asgard’s Wrath 2 y Assassin’s Creed Nexus.

La compañía tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg aprovechó el evento para presentar antes su nueva generación de visor comercial Quest 3, el primero en el que la firma ofrece tecnología de realidad mixta a color y en alta resolución, que llegará al mercado en otoño con un precio de 499 dólares.

En este marco, Meta ha anunciado las novedades en videojuegos que los usuarios podrán disfrutar en sus visores Meta Quest 2, el nuevo Meta Quest 3 y Meta Quest Pro, con más de 24 títulos anunciados. Entre ellos, la compañía ha destacado Asgard’s Wrath 2, al que define como “el juego más grande y envolvente” que ha producido el estudio desarrollador de Meta Oculus Studios.

Asgard’s Wrath 2 se lanzará en invierno de este año y es el segundo título de la saga, en el que los jugadores podrán continuar viviendo una aventura en la que tendrán que perseguir a Loki “a través del tiempo y el espacio” hasta llegar al Antiguo Egipto. Así, el jugador podrá descubrir tesoros perdidos, luchar contra dioses y monstruos y usar sus poderes. Todo ello en un estilo RPG de más de 60 horas de narrativa cinematográfica, exploración y combates.

Otro de los videojuegos de RV presentados es Assassin’s Creed Nexus que, según ha informado Meta, se agregará a la Meta Quest Store “en los siguientes meses”. Aunque la compañía no ha dado muchos detalles sobre este título, se conocerá más información del juego de Ubisoft en su evento anual de novedades el 12 de junio.

También se ha presentado una versión de RV de Samba de Amigo, el conocido juego de ritmo creado por SEGA, que estará a disposición de los jugadores en otoño de 2023. En este título los usuarios deberán mover los mandos al ritmo de las canciones “más populares” como si fuesen unas maracas.

Meta también presentó Dungeons of Eternity, un videojuego de aventuras en el que los jugadores tendrán que superar distintos escenarios basados en calabozos generados aleatoriamente. De hecho, podrán aparecer castillos en ruinas, cavernas oscuras o “criptas ominosas”, donde se ubicarán trampas, escorpiones y hasta esqueletos, contra los que habrá que luchar para salir con vida. Este título se podrá jugar con hasta tres amigos y se lanzará en los próximos meses.

Asimismo, la compañía ha presentado una adaptación a RV de la serie de manga Attack on Titan con el nuevo videojuego Attack on Titan VR: Unbreakable, desarrollado por UNIVRS. Este videojuego requerirá que los usuarios derroten a titanes de gran tamaño para defender su país, en combates que, según Meta, destacan por su dinamismo. Además, este título también contará con un modo multijugador cooperativo y llegará el próximo invierno.

Continuando con las series, Meta también ha presentado el juego de VR de la serie de Netflix Stranger Things. En esta adaptación, que será lanzada el próximo invierno, los jugadores encarnarán a Vecna, el personaje malvado de la serie, y podrán invadir las mentes de las personas, evocar pesadillas y “buscar venganza” contra Once y el resto de protagonistas de esta historia.

Otra de las novedades es Bulletstorm VR que, desarrollado por People Can Fly e Incuvo, se incorporará a la Meta Quest Store este año manteniendo la esencia del juego original, con los mismos personajes y el mismo estilo de acción, pero de forma más inmersiva aprovechando la realidad virtual.

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine, la tercera entrega del videojuego de espionaje creado por Schell Games, se pondrá a disposición de los usuarios en los próximos meses. En este título, el doctor Zor tiene un nuevo plan diabólico y el usuario deberá detenerlo con sus habilidades de espionaje. Además, se añade un nuevo villano al que plantar cara.

Asimismo, otro título novedoso ha sido Silent Slayer: Vault of the Vampire, uno de los tres videojuegos que ha desarrollado Schell Games. En este caso, el jugador deberá enfrentarse a vampiros en un juego “aterrador”, clavándoles estacas antes de que despierten y siendo lo más sigiloso posible.

El videojuego The 7th Guest también tendrá una adaptación a VR de la mano de Vertigo Games. Tal y como ha detallado Meta, se podrá vivir la clásica aventura de la mansión embrujada de Henry Stauf de forma inmersiva. Para ello, el equipo utiliza captura de video volumétrico para recrear la narrativa de video de movimiento completo (FMV) del juego original. Este juego “espeluznante” se podrá obtener en octubre de este año.

Los jugadores también podrán vivir un nuevo capítulo de los famosos cazafantasmas con el videojuego Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, desarrollado por Sony Pictures VR y nDreams. En esta historia, los jugadores se deberán enfrentar a un supervillano empeñado en desatar el verdadero potencial de la “energía espectral inexplorada”. Este juego se podrá disfrutar con hasta tres amigos a partir de otoño.

Otros de los títulos anunciados son el juego de zombis ambientado en un desierto postapocalítico, Arizona Sunshine 2, de Vertigo Games; el juego de vampiros desarrollado por Fast Travel Games, Vampire: The Masquerade - Justice; el título enfocado en el tenis, Racket Club, desarrollado por Resolution Games; una nueva entrega del simulador de fútbol americano en RV NFL PRO ERA; y el juego futurista UNDERDOGS.

Además de todos estos anuncios, Meta también ha mostrado algunos juegos que ya estaban a la venta y que presentan novedades, como los títulos Ghost Signal, Little Cities, Onward y Walkabout Mini Golf.