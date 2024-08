Así se habla cuando los videojuegos traspasan la frontera de la pantalla

Los videojuegos forman de la cultura de los españoles, lo que tiene un reflejo en la forma en que hablan, con el uso de palabras y expresiones como ‘farmear’, ‘campear’, ‘NPC’ y AFK, que dan muestra de la evolución de la lengua.

En España hay 20 millones de personas que juegan a videojuegos, un dato que destaca la penetración que este producto de entretenimiento tiene en la sociedad, y que llega a influir en la manera en que hablan en su día a día.

La ‘IV Radiografía del Gaming en España’, realizada por PcComponentes, revela que el lenguaje es el tercer ámbito más influido por los videojuegos, tras el arte digital (impresiones gráficas, animación, etc.) y los deportes (‘eSports’).

“Términos propios del gaming han traspasado las fronteras de las pantallas para integrarse en las conversaciones diarias”, ha apuntado la experta en gaming de PcComponentes, Silvia Sánchez, en una nota de prensa.

Así, en la radiografía se encuentra que ‘farmear’ es una de esas palabras adoptadas directamente de los videojuegos, y hace referencia a la realización mecánica de una acción, de forma repetitiva, para lograr puntos extra u objetos en videojuegos.

‘Boss’, por su parte, se refiere a los villanos que hay que derrotar para superar los niveles del juego, mientras que ‘NPC’ (siglas en inglés de personaje no jugable) se usa para un personaje que no aporta nada a la historia y está de relleno, y se suele emplearse para referirse a personas insustanciales o carentes de personalidad, con una connotación negativa.

‘Campear’ hace referencia a una práctica, en concreto, la de mantenerse escondido y estático para atacar a los enemigos a su paso, evitando ser abatido. También tiene una connotación negativa, ya que no se considera un comportamiento limpio.

‘Cheats’, por su parte, es la palabra que designa abiertamente las trampas. En videojuegos supone el uso de códigos o herramientas externas que permiten obtener beneficios no incluidos normalmente y que suponen una ventaja sobre el resto de jugadores.

Por el contrario, GG (Good Game, buen juego) es una expresión se usa para felicitar a alguien por algo bien hecho, para mostrar respeto por los esfuerzos de otro.

El término ‘noob’ se utiliza para referirse a la inexperiencia de alguien en algún ámbito, especialmente el de los videojuegos, lo que viene siendo una persona novata, mientras que ‘lag’ es la palabra que se utiliza para el retardo que puede darse en la comunicación, por ejemplo, cuando el audio y vídeo no están sincronizados. A ellas se añade ‘banear’, la acción de prohibir el acceso a un juego por hacer cometido alguna infracción; ‘skills’, habilidades; ‘report’, para denunciar un comportamiento inadecuado; y ‘pushear’, una técnica que consiste en ejercer presión sobre el enemigo para ganar terreno.

Otras expresiones habituales en el mundo de los videojuegos con ASAP (as soon as possible, lo antes posible) y AFK (away from the keyboard, lejos del teclado).

Estos términos anglosajones, que originalmente hacían referencia a conceptos específicos al mundo de los videojuegos, ahora son utilizados en contextos cotidianos, tanto de manera oral como escrita, y son una muestra de cómo la lengua española evoluciona y se adapta a las nuevas realidades.