Arquidiócesis de Panamá denuncia uso fraudulento de imagen y voz de monseñor Ulloa en videos manipulados con IA

La Arquidiócesis de Panamá alertó este jueves sobre la circulación de videos y anuncios manipulados con inteligencia artificial en diversas plataformas digitales, en los que se utiliza de manera indebida la imagen y la voz del Arzobispo Metropolitano, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.

A través de un comunicado, la Oficina de Comunicación y Prensa informó que se ha detectado la difusión de “videos y anuncios manipulados con inteligencia artificial, en los que se utiliza de manera fraudulenta la imagen y la voz de monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo Metropolitano de Panamá, para promover la venta de productos naturales, tratamientos o supuestos remedios de salud”.

La institución eclesiástica rechazó “de forma categórica estas prácticas engañosas” y advirtió que monseñor Ulloa no tiene ningún vínculo con estas publicaciones. En el comunicado se advierte a la ciudadanía que el Arzobispo Metropolitano “no participa, respalda ni promueve ningún tipo de producto comercial, tratamiento médico o suplementos naturales”.

La Arquidiócesis reiteró su llamado a la población a mantenerse alerta frente a este tipo de fraudes digitales que buscan aprovechar la confianza de los fieles y de la ciudadanía en general.