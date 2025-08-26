Una ley de las universidades públicas

En vez de estar promoviendo la no reelección de las autoridades de las universidades del Estado, lo que los diputados deben considerar es una ley general para todas las universidades públicas, que establezca un marco legal uniforme que termine con la politiquería, el clientelismo, el abuso de poder, el nepotismo, los casos de acoso sexual y la mediocridad en la formación de muchos profesionales, que van al mercado con graves deficiencias formativas. Esa legislación debe incluir nuevas normas de transparencia y nuevos mecanismos para elegir rectores y decanos.