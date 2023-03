Sobre el fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia se pronunció. No es inconstitucional el Código de la Familia, que define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Los magistrados van más allá y advierten que el reclamo persistente de la comunidad LGTBI+Q no es un derecho humano. Al cerrarse esa puerta, los líderes de los movimientos gais y lésbicos tendrán que impulsar cambios en el Código de la Familia, a través de la Asamblea Nacional, entendiendo que hay oposición firme de un sector importante del país, entre ellos grupos religiosos, activistas profamilia, sacerdotes y pastores. El asunto no está cerrado.