Saldremos de la crisis

No tengo dudas. De esta crisis saldremos. El costo es alto porque tiene consecuencias internas y también externas. La decisión de no explotar los recursos mineros está tomada. El otro escenario es el relacionado con la operación de First Quantum o Minera Panamá y las consecuencias que tendrá, porque las tendrá, frente a reclamos y arbitrajes que diversos sectores han analizado e inclusive vaticinado cuáles serán los mejores o peores escenarios. Terminada esta fase, habrá que recuperar la economía, los negocios malogrados, las cadenas de suministros rotas y trabajar intensamente para unificar a los panameños en propósitos comunes que no nos dividan como la política o los asaltos ideológicos. El país ha mostrado, en todos los escenarios, que tiene ese impulso para superar lo que parece complicado. El mayor esfuerza vendrá en los próximos años y meses.