Responsabilidad del ciudadano

Pagar los servicios públicos, depositar la basura correctamente, no lanzar desechos a la calle, estacionar el vehículo en las zonas autorizadas y no fumar en restaurantes, discotecas o áreas cerradas, son asuntos que incluyen la responsabilidad ciudadana, entre lo correcto y lo opuesto. Cada cinco años sometemos a la política al voto, pero no miramos con detalle lo que dejamos de hacer. El país se enfrenta a un doble discurso. Queremos que todo cambie pero no estamos dispuesto a cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. Para empujar el cambio, hay que comenzar por los asuntos básicos y cotidianos.