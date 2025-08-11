Punto de vista

James Aparicio
11 de agosto de 2025

La Corte Suprema de Justicia es, en la pirámide de las instituciones del sistema democrático, el salvaguarda de los derechos ciudadanos y del imperio de la ley.

Desde 1990, cuando se retornó a la democracia sin tutela militar, la entidad ha estado en la mira del país por denuncias, escándalos, disputas y decisiones que no parecen adecuadas o correctas.

Primero, se aumentaron el suelo de $10,000 a $14,000 al mes, alegando que ganaban menos que sus colegas de la región.

Ahora, aprueban una jubilación especial, llamada “compensación” para jubilarse con el último sueldo.

Esos fueros y privilegios, propios de una casta, atentan contra la institucionalidad del país, la fe de los ciudadanos en las instituciones y le ponen fuego a la pólvora social.

