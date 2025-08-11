La Corte Suprema de Justicia es, en la pirámide de las instituciones del sistema democrático, el salvaguarda de los derechos ciudadanos y del imperio de la ley.

Desde 1990, cuando se retornó a la democracia sin tutela militar, la entidad ha estado en la mira del país por denuncias, escándalos, disputas y decisiones que no parecen adecuadas o correctas.

Primero, se aumentaron el suelo de $10,000 a $14,000 al mes, alegando que ganaban menos que sus colegas de la región.

Ahora, aprueban una jubilación especial, llamada “compensación” para jubilarse con el último sueldo.

Esos fueros y privilegios, propios de una casta, atentan contra la institucionalidad del país, la fe de los ciudadanos en las instituciones y le ponen fuego a la pólvora social.