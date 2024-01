Lo que no se sabe no existe

Me estoy preguntando desde hace rato, ¿qué está haciendo la Autoridad de Turismo de Panamá? Es público y notorio que las protestas de octubre y noviembre del año pasado le clavaron un puñal al corazón de la actividad y recuperar la confianza del visitante tomará tiempo. Pero, poco se conoce. No sabemos si hay planes, si tienen un proyecto, junto a operadores locales, promotores, hoteles, restaurantes y empresas para ofrecer paquetes que permitan recuperar a los turistas de afuera y también a los panameños. El turismo es una maquinaria exitosa, si las autoridades son efectivas. Lo que no se conoce, no existe.