Las promesas de campaña

Las contiendas electorales tienen una particularidad: se promete de todo con tal de ganar un voto. En el caso de la Asamblea Nacional, cientos de aspirantes a 71 plazas están ofreciendo lo inimaginable, inclusive soluciones a problemas complejos o de aquellos en los cuales un diputado no tiene competencia y mucho menos influencia para que se resuelvan. Pegarle mentiras al electorado con tal de tener ventajas en las urnas no parece ético porque no se puede dar a la gente lo que es difícil de cumplir. Hay que tomarse el tiempo. Y examinar el listado de buenos deseos para tener claras las ideas y también el voto.