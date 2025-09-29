La sociedad de los videos de 30 segundos

Las redes sociales y la Inteligencia Artificial (AI) son de los avances más espectaculares de este siglo, pero como toda tecnología, tiene sus amenazas y lados oscuros. Democratizó y masificó el acceso a canales de distribución populares y gratuitos, pero sometió a millones de personas a la manipulación, vulgaridad, chabacanería, superficialidad, verdades a medias, mentiras completas, campañas sucias y estrategias de difamación. Permitió conocer más de otros temas, pero esquinó a la lectura, al conocimiento y también al raciocinio.