La reelección y los diez años

Los adversarios y críticos del expresidente Ricardo Martinelli creen que el político no puede ser candidato, ni aspirar al cargo de Presidente de la República porque no ha cumplido los diez años de veda que impiden la reelección inmediata. El argumento es que los diez años no se habrían cumplido el día de la elección general. Sin embargo, ya Guillermo Endara fue candidato por el partido Solidaridad sin ninguna dificultad. Cuando el diputado legisló lo hizo para dar un espacio de dos periodos presidenciales continuos, que se cumplirán, en este caso, el 30 de junio del próximo año. Esa pretensión no parece tener futuro.