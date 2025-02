La expiación al “raspao” en Santiago

“Juega con la cadena pero no con el mono”. Eso parece que no está en el léxico del alcalde de Santiago y miembro del Movimiento Otro Camino (MOCA) Eric Jaén. Recordemos que Jaén llegó al cargo tras ganar, según el recuento oficial, por dos votos y en vez de sumar, no sale de una polémica para entrar a otra. Ahora, como una gran novedad, ha decidido cobrarle un impuesto a los “raspaderos”, ya golpeados con la crisis e ingresos muy bajos. Eso ocurre cuando pierdes el rumbo y no estás conectado con la realidad de la gente.