La amenaza que cierne sobre los partidos

James Aparicio
17 de noviembre de 2025

Los partidos políticos, que jugaron un rol destacado durante el último cuarto del siglo pasado, se enfrentan hoy al gran desafío de interpretar los tiempos que vivimos y los reclamos ciudadanos.

El PRD, el Panameñismo y el Partido Popular, que por cierto, renovarán sus juntas directivas de forma parcial o total en los próximos quince días, se enfrentan al desgaste de sus liderazgos, acusaciones de corrupción de algunos de sus miembros que ocuparon cargos públicos o a un distanciamiento con sus ideales iniciales o las aspiraciones del elector.

El reclamo de renovación sacude a todos los partidos, inclusive al resto de la partidocracia. Las elecciones del año 2024 fueron el primer campanazo.

