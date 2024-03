La agenda del quinquenio

El nuevo gobierno no la tendrá fácil. Si los vaticinios electorales se cumplen, no tendrá una mayoría importante en la Asamblea Nacional y llegará al Palacio de la Garzas con la cifra mínima. Las rivalidades electorales y la salida del juego del expresidente Ricardo Martinelli le dan dramatismo al “photo finish”. Las reformas a la Caja del Seguro Social, los cambios en la salud y educación pública, la minería y el caso de First Quantum, la crisis en el sector eléctrico y de agua potable y la gobernabilidad exigirán sentido común, urgentes consensos y cambios sin pausa y sumar en vez de confrontar para gobernar con éxito.