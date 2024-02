Entendamos ese nuevo conflicto

Las guerras nunca serán buenas. Sin importar la razones o causas que la originen, dejan muerte, dolor y heridas que en muchas ocasiones no sanan. Los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre y la masacre cometida contra familias y jóvenes provocó una devastadora reacción de Israel para destruir a la organización terrorista. En medio del horror y las atrocidades cometidas por Hamás, civiles palestinos sufren por el conflicto y la culpa es, sin lugar a dudas, del propio grupo extremista. Para Israel se trata de garantizar la seguridad de su país y ciudadanos y que no ocurra otra masacre. Al terrorismo, no.