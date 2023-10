El terrorismo del grupo Hamas

Cuando un grupo masacra a civiles inocentes tal como ocurrió en Israel, se trata de brutales crímenes de guerra. Hamas, la organización islamista palestina fundada en 1987, responsable de este terror, se ha propuesto desde su creación, la destrucción del Estado de Israel. No se puede justificar lo que Hamas, con la complicidad de Irán, ejecutaron con saña y frialdad. Asesinar niños, ancianos y violar mujeres muestra la locura de un movimiento que no representa los ideales de paz del pueblo palestino. El viejo conflicto entre Israel y Palestina no se resuelve con la muerte y tampoco con el terrorismo.