Cada día más el periodismo está en riesgo. Antes eran las dictaduras, mafias o grupos armados al margen de la ley. Hoy los peligros para los informadores son las redes sociales, los grupos radicales y la intolerancia. El crecimiento de una campaña anti prensa amenaza el ejercicio independiente de la prensa y de sus principales actores: los periodistas profesionales. No me estoy refiriendo a los que toman un celular y sin mayor edición se lanzan a informar desinformando. El periodismo siempre ha enfrentado desafíos, los de hoy son más complejos porque la espada ya no es un fusil. Inclusive, ya no hay sutileza para el ataque y la descalificación.