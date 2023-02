El panorama electoral

No hay bolita de cristal. El panorama político y electoral es incierto y se hace difícil predecir quién será el ganador de la contienda del primer domingo de mayo de 2024. Empero, las más recientes encuestas advierten que si el expresidente Ricardo Martinelli participa en los comicios como candidato presidencial, se perfilaría como ganador. Debo recordar que el expresidente Martinelli debe sortear varios “obstáculos” antes de noviembre de este año. El oficialismo y la oposición deshilan sus telarañas y no arman todavía una fórmula poderosa. Es una panorama que cambia día a día. Todavía no hay nada escrito.