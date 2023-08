El incivismo ciudadano

El desafío es para las casas, escuelas, municipios y ciudadanos. Estamos desbordados de incivismo. Las calles son basureros alimentados por la irresponsabilidad. Todo se tira al piso: Botellas, papeles, caca de perro, cartón, plástico y más. Lo mismo ocurre en los barrios con ese grupo que no paga los servicios y deja la basura dónde le ocurra. Ese desapego está en la categoría crisis. ¿Será que comenzamos a sancionar a los que no cumplen con sus obligaciones como residentes de la comunidad? Las ciudades se ensucian porque algunos (y son muchos) no depositan la basura o quieren el servicio sin costo alguno.