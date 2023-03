El fracaso de un programa

La enseñanza del idioma inglés en los colegios públicos es el mayor fracaso de la historia académica del país. Desde 1904 no pasamos de estudiar los verbos y aprender a decir buenos días. ¿Por qué en el sistema escolar público no funciona y en el privado sí? Dominar otro idioma dependerá de la decisión que adopte el sistema escolar, de utilizar el mismo plan que su par privado y comenzar a instruir a los estudiantes con materias que se dicten en inglés. Si el idioma no se practica, lee y también escucha, todos los días, no avanzaremos. ¿Cuántos millones se han gastado en 20 años en proyectos oficiales?