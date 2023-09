Como los dedos de las manos

El país necesita motivos para unificarse. La actual contienda política nos confirma que estamos divididos y dispersos. El próximo quinquenio requerirá de un esfuerzo de amplios sectores políticos y sociales para resolver los problemas que ya están haciendo crisis, siendo prioridad el programa de pensiones del Seguro Social. Hay un sector del país que no opina, pero tiene una posición sobre los más diversos asuntos. No van a marchas, no cierran calles, no tienen discursos balcánicos comunes en la política, sindicalismo, ecologismo e inclusive el periodismo. Sin embargo, quieren lo mejor para el país.