$!TE actualiza cifras de revocatorias de mandato contra autoridades electas

El Tribunal Electoral (TE) de Panamá se reunió hoy con representantes de los medios de comunicación social para exponer el estado actual de los procesos de revocatoria de mandato que se han interpuesto contra diversas autoridades electas a nivel nacional.

El encuentro, liderado por directivos de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), tuvo como objetivo principal presentar las cifras actualizadas sobre el avance y la gestión de estas solicitudes ciudadanas.

La mesa principal estuvo compuesta por el director y subdirector nacional de Organización Electoral, Rubén Darío González y Juan Aversa, respectivamente, acompañados por la directora ejecutiva institucional, Yara Ivette Campo, y la jefa de partidos políticos y libre postulación del TE, Magda Ceballos.

Revocatoria: Un derecho, no una iniciativa del TE

Durante el conversatorio, el director de la DNOE, Rubén Darío González, fue enfático al señalar que la revocatoria de mandato es un derecho ciudadano plenamente contemplado y regulado en el Código Electoral.

”Las revocatorias de mandato no son una iniciativa del Tribunal Electoral; son un derecho ciudadano. Nuestro rol es revisar las solicitudes que hagan los ciudadanos, organizar y proteger el debido proceso para garantizar que todo se cumpla conforme a la ley,” afirmó González.