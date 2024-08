Más de 50 países coartan libertad de movimiento de los opositores, denuncia Freedom House

Más de 50 países, entre ellos Nicaragua, Cuba y Venezuela, obstaculizan la libertad de circulación de los opositores como medida represiva despojándoles de su nacionalidad, prohibiéndoles viajar, reteniendo sus documentos de identidad o denegándoles servicios consulares, advirtió el jueves la organización Freedom House.

En su informe anual sobre la "represión transnacional", la oenegé estadounidense recuerda que este tipo de restricciones son una parte de la coacción "menos visible" que los asesinatos o los secuestros.

El fenómeno de la "represión transnacional" salió a la luz con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul en 2018 cuando se disponía a recoger documentos para casarse con su prometida turca.

En total 55 Estados utilizan al menos uno de estos cuatro tipos de restricción a la libertad de movimiento de sus ciudadanos, según el informe, que se basó en entrevistas a 31 personas de Arabia Saudita, Bielorrusia, India, Nicaragua y Ruanda.

Apuntan tanto a disidentes individuales como a activistas prodemocracia, como los de Hong Kong exiliados en el Reino Unido, o a grupos enteros, como los eritreos que viven en el extranjero, señala la oenegé.

En 2023 el gobierno del mandatario nicaragüense Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a 222 opositores encarcelados poco después de deportarlos a Estados Unidos.

Los funcionarios obligaron a cada uno a firmar un formulario en el que consentían la deportación. "Es como una pistola en la cabeza, o firmas o te quedas aquí y vuelves a la cárcel", explicó Juan Lorenzo Holmann.

Otros 94 nicaragüenses, la mayoría de los cuales vivían en el exilio, perdieron su ciudadanía y sus bienes.

Félix Maradiaga, activista político exiliado, dijo a Freedom House, de cuya junta directiva es miembro, que en Nicaragua las prohibiciones de viajar se extienden a familiares de opositores que no pueden comprar billetes de avión o autobús, porque el gobierno comparte los datos con las empresas de transporte.

"Todas estas empresas tienen una enorme base de datos de personas a las que no se les permite regresar" al país, declaró.

Las medidas tienen un fuerte impacto, como experimentó en carne propia Carlos Fernando Chamorro, fundador del sitio web de noticias Confidencial.

"No tengo una identidad válida en Nicaragua y mis hijos no tienen padre ni madre porque su padre y su madre no existen", afirmó.

Despojar la nacionalidad es una medida extendida en Oriente Medio, donde en la última década ha afectado a cientos de personas en Bahréin, Egipto, Kuwáit y Emiratos Árabes Unidos.

De los 55 estados, al menos 40 imponen prohibiciones de salida o entrada del país, según el informe.

En muchos de estos países, como India y Arabia Saudita, no existe un listado oficial de afectados, por lo que la lista no es oficial y los afectados se enteran en el aeropuerto o a través de rumores.