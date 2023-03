Balbina Herrera habla de la candidatura de Martín Torrijos

La política y periodista Balbina Herrera se refirió a la candidatura de Martín Torrijos en otro partido, a la presidencia de la República, asegurando que ella no veía a su ex copartidario fuera del Partido Revolucionario Democrático.

Durante una entrevista en Radio Ancón con los periodistas José Somarriba y Oliver Toribio, Herrera destacó que ella es de las que cree que en la casa “tú puedes tener diferencias, pero tú peleas dentro de tú casa y sacas adelante las cosas”, comentó y le extrañó que Torrijos quiera hacerlo desde afuera.

Sostuvo que cuando no se está de acuerdo con las cosas hay que decirlo y pelearlo allí dentro. “Pero yo no me veo fuera del partido”, pues cree que con el partido, con sus aciertos y sus errores, “esta es la dirección que le tocó dirigir y si yo la quiero cambiar, me voy a pelear desde adentro a no perder mi espacio y ganar la dirección del partido en el 2024, porque después de la elección tenemos que venir a ganar la dirección del partido”.

Herrera comentó que le gusta una Junta Asesora pero bien, con decisiones y un equipo que impulse para que se entienda lo que está sucediendo en el siglo XXI y cuál esa visión que deben tener. “Por qué los muchachos, estado allí, muchos no se vinculan todavía a los partidos políticos, eso sí. De verdad, de verdad creo que es una decisión muy particular de él”.