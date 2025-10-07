Porsche abandonará campeonato de resistencia a finales de 2025

El constructor alemán de automóviles Porsche anunció el martes que pondrá fin a su participación en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) al término de la temporada 2025, para concentrarse en la Fórmula E y en la IMSA norteamericana.

"Lamentamos profundamente que, debido a las circunstancias actuales, no podamos continuar nuestro compromiso en el WEC tras esta temporada", explicó en un comunicado Michael Steiner, miembro del comité encargado del desarrollo en Porsche AG.

Porsche, que cuenta con el récord de victorias en las 24 Horas de Le Mans, regresó al campeonato WEC en 2023 con el objetivo de volver a imponerse en la prueba reina de la resistencia automóvil, sin lograrlo.

La última aparición de los Porsche 963 oficiales en WEC tendrá lugar el 8 de noviembre próximo durante las 8 Horas de Baréin, en el cierre de la temporada 2025.

"En el contexto de su reorganización global, Porsche AG se concentrará en el futuro (...) en competir con el Porsche 99X electric en el campeonato del mundo ABB FIA Fórmula E y con el Porsche 963 en el campeonato norteamericano IMSA WeatherTech SportsCar", indicó la firma basada en Stuttgart.