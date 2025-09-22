Yanibel Ábrego anuncia apertura de nueva sede de Cambio Democrático

La presidenta del partido Cambio Democrático (CD) Yanibel Ábrego anunció la apertura de la nueva sede del partido a finales de octubre del presente año.

El anuncio se hizo durante el Festival de la Tradición Campesina en la provincia de Los Santos, donde Ábrego fue abanderada.

“Este paso reafirma nuestro compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, ampliando la participación y construyendo un partido más cercano, organizado y representativo”, expresó Ábrego durante el evento.

A su vez recalcó: “Lo que presentamos es un proyecto de presente y futuro: más organización, más apertura y más oportunidades de participación para todos los panameños”.

La iniciativa busca ampliar la base de miembros de Cambio Democrático y mejorar la estructura interna del partido.