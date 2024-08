Vamos entrevistará a candidatos a contralor; Castañeda cuestiona decisión

La Bancada Independiente VAMOS dio a conocer que invitó a todos los aspirantes a contralor y subcontralor de la República a una sesión de entrevistas en la Asamblea Nacional (AN) para mañana, sin embargo, la diputada presidenta de la Comisión de Credenciales Shirley Castañeda asegura que la ley no permite dicha acción.

La sesión de entrevistas se realizará de 8:00 AM a 12:00 PM. “Durante la sesión de entrevista, los candidatos podrán sustentar sus postulaciones y los diputados realizarán cuestionamientos acordes”, explica la bancada.

Se detalló que se ha extendido la invitación a las otras bancadas y diputados “en un esfuerzo de trabajar juntos para decidir tan importante cargo para el país”. Mientras que, para darle transparencia al proceso, las entrevistas serán transmitidas en vivo a través de la cuenta de Instagram: @bancadaindependientevamos.

Por su parte, la diputada Shirley Castañeda aclaró que “la Comisión de Credenciales no ha citado a ningún aspirante a Contralor para entrevista, toda vez que la ley no me lo permite. La Comisión de Credenciales solamente examina la documentación para remitirla al pleno”.

“Es un irrespeto por parte de los diputados”, aseguró.

Agregó que “ninguno se ha presentado a la presidencia de la Comisión de Credenciales a revisar ni un solo documento. No sé cómo van a entrevistar a un aspirante si no mantienen el perfil de los mismos”.

Mientras tanto, la diputada Alejandra Brenes respondió en redes sociales y aseguró que las entrevistas convocadas por Vamos tienen como objetivo “hacer cuestionamientos de forma transparente ya que no vamos a poder cuestionar desde credenciales”.