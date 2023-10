Tribunal Electoral modifica decreto que atentaba contra la libertad de expresión

El Tribunal Electoral (TE) modificó un decreto que atentaba contra la libertad de expresión y que ponía a periodistas y medios tradicionales y digitales ante la posibilidad de una censura o una sanción.

La decisión del Tribunal se da una semana después que al periodista Álvaro Alvarado y a los medios digitales FOCO y Claramente se les ordenara suspender las publicaciones en redes sociales de imágenes o videos de Ricardo Martinelli, candidato presidencial del partido Realizando Metas.

En el Decreto 40 del 16 de octubre de 2023 que modifica el artículo 222 del Decreto 29 de 30 de mayo de 2022, se establece que “en los casos de publicaciones en plataformas digitales cuyo contenido no está identificado como aviso pagado y en aquellas otras circunstancias en las que se utilicen blogs, páginas web, video u otros, en los que no sea posible añadir la identificación de aviso pagado, no se procederá con la suspensión provisional de la propaganda”.

En ese sentido, la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) seguirá el siguiente procedimiento:

1-Remitirá al Centro de Atención al Usuario (CAU) la información de la cuenta para que en el término de 24 horas se comunique con el usuario vía correo electrónico o mensajería directa para que, a través de videollamada declare bajo la gravedad de juramento si recibió pago, al tenor de lo dispuesto en el artículo 522 del Código Electoral.

2- Si en 24 horas no se ha localizado al usuario a través del CAU, se informará a la DNOE para que siga el procedimiento ordinario de notificación previsto en el Código Electoral. Una vez notificado, se le dará un término de 24 horas para que se presente a rendir la declaración jurada ante la DNOE. De no 22 Boletín del Tribunal Electoral, martes 17 de octubre de 2023 5486 presentarse se procederá con la suspensión provisional del contenido digital objeto de la denuncia.

3- En caso de que el usuario declare bajo juramento no haber recibido pago a cambio de hacer la publicación de contenido en cualquiera de sus formas, se entenderá el caso como un ejercicio de la libertad de expresión y se ordenará el archivo del expediente.

4- En caso de que el usuario haya declarado haber aceptado pago a cambio de hacer la publicación de contenido en cualquiera de sus formas, se procederá con el procedimiento ordinario en estos casos.