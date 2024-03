Tribunal Electoral confirma que recibió sentencia, Martinelli reacciona: “no hay un estado de derecho”

El Tribunal Electoral (TE) informó que recibió la notificación del Órgano Judicial sobre la sentencia en firme de la condena en el Caso New Business, que entre los condenados se encuentra el expresidente Ricardo Martinelli, quien recibió una pena de 128 meses de prisión por blanqueo de capitales.

A lo que Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, respondió reiterando su inocencia. “Lo he dicho siempre en Panamá no hay un estado de derecho ni se respeta la ley ni la constitución y sin debido proceso. Repito, soy inocente”, fue el mensaje del señalado en redes sociales.

Agregó que el caso fue “hecho para inhabilitarme políticamente y sacarme de la contienda política lo cual es ilegal. Todo se sabe al final y la historia me absolverá ante tal injusticia y exabrupto judicial no contra Ricardo Martinelli sino contra la voluntad democrática de todo un país que desea elegir libremente sus gobernantes no al que le quieren imponer el gobierno ilegalmente”.