Transición en el Municipio de San Miguelito inicia con reclamos

R.Álvarez | El alcalde saliente del distrito de San Miguelito Héctor Valdés Carrasquilla sostuvo ayer su primera reunión de transición con la alcaldesa electa Irma Hernández.

Durante la reunión Carrasquilla le dejó claro a la electa que le enviará toda la documentación solicitada.

“Yo entiendo tu actitud Irma, de que todo lo quieres ya, mañana o pasado, pero hay una metodología y procedimiento que hay que cumplir.. Y yo como alcalde saliente tengo mi método”, expresó el alcalde saliente.

Además le pidió “calma y tranquilidad, no tenemos nada que ocultar, los municipios son complejos y cuando ustedes conozcan el monstruo que es un municipio se van a dar cuenta que la información que me están pidiendo no son solamente seis puntos”.

Sobre las finanzas del municipio, Carrasquilla manifestó: “Los municipios son complejos. Las finanzas son infinitas por muchas razones, porque todos los días hay una dinámica en el tema financiero y administrativo, es un secreto a voces y mucha gente sabe las dificultades en materia de recaudación del municipio”.