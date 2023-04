Torrijos se postula como precandidato presidencial por el Partido Popular

El expresidente Martín Torrijos Espino fue postulado hoy como precandidato presidencial para las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 2024 por el Comité Político del Partido Popular (PP).

“Gracias al Partido Popular por este apoyo, por postularme cómo candidato presidencial de Panamá bajo la bandera del Partido Popular. Muchas gracias a la dirigencia y a todos los miembros del partido. Me honran con esta especial designación y con todo el apoyo que me brindan de hoy en adelante”, declaró Torrijos en su discurso de postulación.

“Juntos fuimos gobierno en el quinquenio 2004-2009. Y lo hicimos bien. Y con ello demostramos, que fuerzas de distinto signo político, que parecían imposible de conciliar, se unieron con en el propósito común de servir a Panamá y a toda su gente. Después, llegaron las malas políticas y los malos gobiernos”, agregó.

También destacó que “no necesitamos de aquellos que buscan el poder para corromper y ser corrompidos. No podemos elegir a aquellos que confunden el presupuesto de la nación con el de su propio bolsillo”.

Resaltó que “como expresidente de la República, tengo la experiencia y la voluntad para enfrentar los problemas y darles solución: Generar empleos, salvar nuevamente la Caja del Seguro Social, garantizar un sistema público de salud, humano, eficiente y para todos, asegurar a los jóvenes una educación que les garantice transformar sus vidas y un mejor futuro, devolver calidad de vida a las familias con servicios públicos que funcionen”.

“Integraremos el país con equidad. Ello significa que no habrá panameños aislados, incomunicados, ni abandonados a su propia suerte. Una integración, no solo en términos geográficos, sino también en términos humanos, en donde no haya espacios para panameños de segunda categoría sin derecho a salud, educación, sin la posibilidad de darles a sus hijos un futuro mejor”, remarcó Torrijos Espino en su mensaje a los panameños.

El PP no realizará elecciones primarias para escoger su fórmula electoral para el 2024, la directiva del colectivo tendrá que realizar la ratificación de esta precandidatura.